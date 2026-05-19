В Ростовской области избавят от мусора и ила русло Темерника. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области расчистят десятки рек и водоемов. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Специалисты продолжают работу по спасению бассейна Дона.

- Сейчас мы активно приводим в порядок два важных участка. На реке Чепрак в Пролетарске прошли половину пути. Полностью завершить расчистку там планируем к 2027 году, — рассказал глава региона.

Большие работы идут на балке Темерник. Подрядчики уже убрали мусор на участке длиной более пяти километров. Весь объем на этом объекте собираются сдать к 2028 году. Также в текущем сезоне эксперты детально обследуют еще 15 водных объектов в 14 муниципалитетах.

Параллельно в регионе укрепляют старую инфраструктуру. Рабочие полностью завершили капитальный ремонт плотины в Зерноградском районе. Также в порядок привели три гидротехнических сооружения в Ростове и области. До конца 2026 года специалисты изучат состояние 80 объектов по всему региону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело новорожденного в пакете нашли на берегу Гремучего родника в Ростове

В Ростове ищут мать, оставившую мертвого новорожденного у родника (подробности)