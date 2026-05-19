Водолазы проверили дно Таганрогского залива для посадки пожарных самолетов.

Водолазы МЧС проверили дно Таганрогского залива для посадки самолета Бе-200. Об этом спасатели рассказали в своих официальных социальных сетях. Специалисты погружались на глубину около трех-четырех метров для тщательного осмотра территории.

В первую очередь водолазам необходимо изучить грунт и замерить точные глубины. Спасатели должны убедиться в отсутствии буев, плавучих кранов и других опасных объектов на пути самолета-амфибии. Авиация забирает воду из залива для тушения крупных пожаров.

- Такие погружения проводятся примерно один раз в год. Метеоусловия регулярно меняются. Таганрогский залив особенно подвержен ветровому сгону и нагону воды. Нам нужно постоянно актуализировать паспорт безопасности акватории, — объяснил начальник водолазной службы Вадим Насонов.

В первую очередь водолазам необходимо изучить грунт и замерить точные глубины. Фото: МЧС РО.

