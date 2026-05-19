В Ростовской области суд отправил в колонию мужчину за поджоги чужих авто

В Ростовской области суд отправил в колонию мстителя за поджоги чужих авто. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Волгодонске осудили серийного поджигателя автомобилей. Об этом рассказали в управлении ФСБ по Ростовской области. Силовики задержали местного жителя за массовое уничтожение чужого транспорта.

- Оперативники установили причастность местного жителя к систематическим преступлениям. С сентября по декабрь прошлого года мужчина совершил поджоги 10 машин. Злоумышленник выбирал транспорт с регистрационными номерами других республик, — уточнили в ведомстве.

Совместная работа сотрудников ФСБ и полиции помогла вычислить нарушителя. Против дончанина возбудили сразу 10 уголовных дел за умышленное повреждение чужого имущества. Местный суд признал фигуранта виновным по всем эпизодам.

Ближайшие два с половиной года злоумышленник проведет в колонии-поселении. Силовики добавили, что приговор пока не вступил в законную силу. У стороны защиты еще остается время на обжалование судебного решения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело ростовских строителей, похитивших 150 миллионов у 40 человек, передано в суд

Дело о хищении 150 миллионов рублей при строительстве домов направлено в суд в Ростовской области (подробнее)