В Ростовской области врачи кардиомобиля обследовали 1200 пациентов. Об этом официально сообщили в правительстве региона. С начала года специалисты совершили 48 выездов в разные уголки области.

- На площадке комплекса кардиологи проводили ультразвуковые исследования сердца. Также пациенты сдавали анализы крови для определения маркера на скрытую сердечную недостаточность, — отметили представители региональной власти.

По итогам этих выездов 71 человек экстренно отправился в региональный сосудистый центр. Больше половины из них находились в шаге от серьезной проблемы. Ростовским медикам удалось моментально устранить угрозу для жизней с помощью коронарного стентирования.

- Еще 14 тяжелых пациентов направили на открытое аортокоронарное шунтирование. Восстановить им кровоток малотравматичным способом оказалось невозможно. Предварительный отбор людей для приема в кардиомобиле всегда проводит лечащий врач по месту жительства, — добавили в правительстве.

