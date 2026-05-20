НовостиОбщество20 мая 2026 4:31

После крупной взятки в Ростовской области юрлицо оштрафовали на 20 миллионов

Екатерина РУДЕНКО
Коммерческая фирма заплатит 20 миллионов рублей за взятку перед важными торгами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Ростовской области юрлицо оштрафовали на 20 миллионов рублей за подкуп участника аукциона. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Сотрудники ведомства в Ворошиловском районе Ростова провели антикоррупционную проверку. Выяснилось, что в 2024 году директор коммерческой организации передал руководителю другой фирмы незаконное денежное вознаграждение. Размер взятки составил больше миллиона рублей.

За эти деньги конкурент должен был добровольно отказаться от участия в торгах. Прокуратура оперативно вмешалась в ситуацию и возбудила административное дело о незаконном вознаграждении.

По итогам рассмотрения материалов суд назначил компании наказание в виде штрафа размером в 20 миллионов рублей. Мужчина, который передал незаконные деньги, уже выслушал свой обвинительный приговор ранее.

