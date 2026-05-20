При воздушной атаке в Ростове 20 мая пострадал мужчина

В двух городах и четырех районах Ростовской области сбили БПЛА днем 20 мая.

Днем 20 мая при отражении воздушной атаки в Ростове пострадал мужчина. Обломок беспилотника попал в 24-этажный дом, который еще не введен в эксплуатацию. Раненый был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Также известно, что в результате отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Ростове, в Каменске-Шахтинском, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах.

– В настоящий момент отражение воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! – сказано в сообщении.

