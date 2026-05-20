Над Ростовской областью и еще 15 регионами за пять часов сбили 94 беспилотника

Средства ПВО уничтожили 94 украинских БПЛА над Ростовской областью и другими регионами России. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В период с 9:00 до 14:00 20 мая средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атаке подверглись в том числе и территории Ростовской области. Об этом сообщили в минобороны.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При воздушной атаке в Ростове 20 мая пострадал мужчина