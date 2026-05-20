В Ростове пациента со стенозом позвоночника поставили на ноги за два часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовские нейрохирурги впервые провели эндоскопическое расширение позвоночного канала через два небольших прокола. Уже через два часа после вмешательства пациент начал ходить, рассказали в областном Минздраве.

Операцию выполнили на базе горбольницы №20. У пациента был выраженный стеноз на уровне позвонков L4–L5. Раньше при таком диагнозе требовались большие разрезы и установка имплантов.

Теперь в распоряжении врачей — новое оборудование с камерой 4К и специальными манипуляторами. Оно позволяет обойтись без серьезного хирургического вмешательства. Техника подходит также для удаления грыж и извлечения инородных предметов.

- Стеноз позвоночного канала — одно из самых распространенных заболеваний у людей старше 60 лет. Сужение канала вызывает боль и ограничивает подвижность. Новый метод сокращает восстановительный период до минимума, - подчеркнули в ведомстве.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повреждены верхние этажи высотки, есть пострадавший: Что известно об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону 20 мая 2026

В Ростове-на-Дону мужчина пострадал в результате атаки БПЛА 20 мая (подробнее)