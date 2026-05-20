В Новочеркасске судят бизнесмена за преднамеренное банкротство на 357 млн рубей

Задержанного в аэропорту Вены бизнесмена из Ростовской области судят за банкротство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске Ростовской области суд заочно рассматривает уголовное дело против местного бизнесмена, обвиняемого в преднамеренном банкротстве на 357 млн руб. Об этом рассказали в УФСБ Ростовской области.

Оперативники Управления ФСБ установили, что на основе сфальсифицированных данных о финансовом положении своей компании подозреваемый получил два кредита в банке с государственным участием на общую сумму 357 миллиона рублей.

Этими действиями он довел фирму до неспособности удовлетворить требования кредиторов. Уголовное дело возбуждено по статье «Преднамеренное банкротство».

В феврале 2021 года следствие приостановили из-за объявления подозреваемого в международный розыск. В августе того же года его задержали в аэропорту Вены, но Австрия отказалась выдать. Сейчас материалы дела находятся в Новочеркасском городском суде, где проходят заседания в заочном формате.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повреждены верхние этажи высотки, есть пострадавший: Что известно об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону 20 мая 2026

В Ростове-на-Дону мужчина пострадал в результате атаки БПЛА 20 мая (подробнее)