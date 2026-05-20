В Ростовской области многодетным семьям изменили правила выплат на ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области изменили порядок назначения выплат многодетным семьям по случаю рождения ребенка. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

- Скорректирован подход к оценке среднедушевого дохода многодетной семьи. Теперь Социальный фонд России сможет назначить выплату, если доход семьи не более чем на 10% превышает прожиточный минимум, установленный в Ростовской области на дату обращения, — написал глава региона.

Эту проблему не раз поднимали многодетные матери в комментариях в соцсетях губернатора. Раньше из-за превышения порога даже на один рубль семьям отказывали в поддержке. Областной закон скорректирован в соответствии с федеральным, депутаты Заксобрания одобрили новый порядок 20 мая.

- Что еще очень важно: выплату пересчитают в отношении всех обратившихся начиная с 1 января 2026 года. Решения об отказе, вынесенные из-за превышения дохода, пересмотрят автоматически — без заявлений от семей. Уже с 22 мая СФР начнет перерасчет, — добавил Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повреждены верхние этажи высотки, есть пострадавший: Что известно об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону 20 мая 2026

В Ростове-на-Дону мужчина пострадал в результате атаки БПЛА 20 мая (подробнее)