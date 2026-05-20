Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием больницы в Новочеркасске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подключился к ситуации с аварийным медучреждением в Новочеркасске. В центральный аппарат ведомства направят доклад о проверке. Об этом сообщили в СК России.

Поводом стали публикации в социальных сетях. Очевидцы заявили, что здание больницы буквально рассыпается: по стенам пошли трещины, осыпаются штукатурка и краска. Ко всему прочему пациенты указали на нехватку медперсонала.

Следственные органы Ростовской области уже запустили процессуальную проверку по данному факту.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе проверки и всех выявленных обстоятельствах, — уточнили в ведомстве. Информацию собираются представить в центральный аппарат СК.

Ранее Александр Бастрыкин взял под личный контроль еще одну историю из Новочеркасска. В эфире федерального телевидения прогремел сюжет о крупной жилищной афере. Местные застройщик и риелтор провернули сомнительную сделку — многодетная семья взяла тяжелую ипотеку, а взамен получила недострой.

