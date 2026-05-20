Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 17:29

Глава СК Ростовской области провел выездной прием жителей четырех районов

Глава СК Ростовской области взял под личный контроль обращения жителей четырех районов
Екатерина РУДЕНКО
Глава СК Ростовской области провел выездной прием жителей четырех районов.

Глава СК Ростовской области провел выездной прием жителей четырех районов.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Руководитель следственного управления СК России по Ростовской области Аслан Хуаде провел личный выездной прием граждан в Миллеровском межрайонном следственном отделе. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

На прием пришли жители Миллеровского, Чертковского, Кашарского и Тарасовского районов. К решению вопросов подключили глав муниципалитетов. Все обращения отработали на месте.

Так, жительница села Шептухова попросила отремонтировать кровлю местного Дома культуры. Крыша протекала, работа досугового центра оказалась под угрозой. С участием и.о. главы района выработали механизм решения — ремонт завершат до конца июля, подрядчика взяли на контроль.

Еще одной заявительнице — сироте из Тарасовского района — по закону положено жилье. Администрация района приобретет благоустроенную квартиру в поселке Тарасовский, ключи передадут до 1 июня 2026 года. Мать ребенка участника СВО из Кашарского района получит путевку в детский оздоровительный лагерь на июль. Все сроки и исполнение решений Хуаде поставил на личный контроль.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он будто все знал с самого начала»: Муж умершей после родов жительницы Новочеркасска рассказал пятилетнему сыну правду о маме

Муж умершей после родов жительницы Новочеркасска признался сыну, что мамы больше нет, а экспертиза назвала причину смерти (подробнее)