Глава СК Ростовской области провел выездной прием жителей четырех районов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Руководитель следственного управления СК России по Ростовской области Аслан Хуаде провел личный выездной прием граждан в Миллеровском межрайонном следственном отделе. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

На прием пришли жители Миллеровского, Чертковского, Кашарского и Тарасовского районов. К решению вопросов подключили глав муниципалитетов. Все обращения отработали на месте.

Так, жительница села Шептухова попросила отремонтировать кровлю местного Дома культуры. Крыша протекала, работа досугового центра оказалась под угрозой. С участием и.о. главы района выработали механизм решения — ремонт завершат до конца июля, подрядчика взяли на контроль.

Еще одной заявительнице — сироте из Тарасовского района — по закону положено жилье. Администрация района приобретет благоустроенную квартиру в поселке Тарасовский, ключи передадут до 1 июня 2026 года. Мать ребенка участника СВО из Кашарского района получит путевку в детский оздоровительный лагерь на июль. Все сроки и исполнение решений Хуаде поставил на личный контроль.

