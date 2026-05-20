В Ростовской области зафиксировали прирост инвестиций в 2025 году

Два новых завода на шесть млрд рублей появятся в Ростовской области к 2027 году.

В Ростовской области объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года составил 812,4 млрд рублей, индекс физического объема — 100,5%. Об этом рассказали в правительстве региона после заседания совета по инвестициям под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

Министр строительства области Сергей Куц доложил, что в 2025 году на Дону построено 2,763 млн кв. м жилья. За четыре месяца 2026 года введено еще более 740 тыс. кв. м.

- То, что выполнен план 2025 года, — это не просто бюрократические показатели, а важный экономический фактор. Эту динамику нужно поддерживать, — сказал Юрий Слюсарь.

Губернатор также отметил два главных требования градостроительной политики: хороший архитектурный облик с опорой на исторические традиции и создание социальной инфраструктуры параллельно с жильем.

На заседании представили два новых инвестпроекта. Компания «Авангард» запустит в Шахтах производство нетканого материала «Ветлейд» — 1,06 млрд рублей инвестиций и 40 рабочих мест со средней зарплатой 70 тыс. рублей. В Миллеровском районе построят маслоэкстракционный завод мощностью 600 тонн в сутки — 5 млрд рублей вложений и 80 рабочих мест с зарплатой 60 тыс. рублей. Проект завершат в 2027 году.

