НовостиПроисшествия21 мая 2026 3:51

В Ростовской области из-за атаки БПЛА в ночь на 21 мая загорелся лес

В Ростовской области дроны атаковали пять районов
Анна ШИЛЯЕВА
В пяти районах уничтожили около 30 БПЛА.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 21 мая наши силы и средства ПВО отразили массированную вражескую атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В пяти районах уничтожили около 30 БПЛА. В частности, дроны сбили в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском муниципалитетах.

— К сожалению, не обошлось без последствий на земле, — сказал губернатор.

Так, в Шолоховском районе в Вешенском лесничестве возникли два пожара.

— В настоящий момент возгорания ликвидированы, — сказал Юрий Слюсарь.

