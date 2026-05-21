В Ростовской области из-за атаки БПЛА в ночь на 21 мая загорелся лес

В пяти районах уничтожили около 30 БПЛА. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 21 мая наши силы и средства ПВО отразили массированную вражескую атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В пяти районах уничтожили около 30 БПЛА. В частности, дроны сбили в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском муниципалитетах.

— К сожалению, не обошлось без последствий на земле, — сказал губернатор.

Так, в Шолоховском районе в Вешенском лесничестве возникли два пожара.

— В настоящий момент возгорания ликвидированы, — сказал Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Повреждены верхние этажи высотки, есть пострадавший: Что известно об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону 20 мая 2026

Днем 20 мая над Ростовской областью перехватили беспилотники ВСУ