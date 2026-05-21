Под Ростовом грибники неожиданно нашли моховики

В Ростовской области любители «тихой охоты» обнаружили обильные плантации моховиков. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях 19 мая.

Идеальные условия для роста грибов создали продолжительные дожди, сменившиеся благоприятной погодой. Обильно увлажненный грунт ускорил созревание грибниц и их массовый выход на поверхность.

В понедельник грибники поехали в леса Дона целенаправленно обабками.

— Проверка традиционных грибных локаций не принесла желаемого результата — подосиновиков и подберезовиков там не нашли, - рассказали дончане.

Однако грибников ждал другой сюрприз: они наткнулись на моховики. Свое имя данные грибы носят из-за привычки расти в моховой подстилке. Отличить их можно по характерной бархатной поверхности шляпки и мякоти желто-красного оттенка.

