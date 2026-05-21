В Ростове ищут родителей, бросивших маленького ребенка одного в квартире

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне «Суворовский», в одной из многоэтажек соседей привлек шум в квартире. Они вызвали сотрудников полиции. Позже на место приехала и хозяйка арендуемой квартиры. Она открыла дверь. Войдя внутрь, оперативники обнаружили маленького ребенка, взрослых же нигде не было.
— Совместно с представителями органов опеки сотрудники полиции изъяли ребенка из семьи, — сказали в Донском главке.
Имена родителей уже установили, сейчас их разыскивают сотрудники полиции.
