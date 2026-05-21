Атака БПЛА под Ростовом в ночь на 21 мая стала частью удара по девяти регионам

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат.

В Ростовской области в ночь на 21 мая была зафиксирована очередная атака БПЛА. Были уничтожены около 30 дронов.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, беспилотные летательные аппараты были уничтожены в пяти муниципалитетах: в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском.

В результате в Шолоховском районе в Вешенском лесничестве возникли два пожара. Возгорания оперативно ликвидировали.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что кроме Ростовской области были атакованы еще девять регионов: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Самарская, Саратовская области, а также Калмыкия и Крым. Дроны сбивали и над акваторией Каспийского моря.

— В период с 20:00 20 мая до 7:00 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — рассказали в Минобороны РФ.

