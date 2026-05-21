Две клиники пластической хирургии в Ростове оштрафовали после проверки Росздравнадзора

В ростовских клиниках пластической хирургии не нашлось рентгенкабинета и палат пробуждения.

В Ростовской области сотрудники Росздравнадзора провели внеплановые проверки двух клиник пластической хирургии. В результате медицинские центры привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверяющие обнаружили, что в обеих клиниках не было круглосуточного рентгенологического кабинета. Кроме того, в одном из центров в отделении анестезиологии и реанимации отсутствовали преднаркозная палата и палата пробуждения, где пациенты приходят в себя после наркоза.

Арбитражный суд Ростовской области назначил клиникам штрафы.

