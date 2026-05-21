В Аксае загорелось подвальное помещение насосной

Возгорание в здании насосной в Аксае ликвидировано на площади 60 квадратных метров.

Днем 20 мая в Аксае произошло возгорание перекрытий в подвальном помещении насосной на улице Набережной,167. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».

На место выезжали пожарные службы Аксайского района и Ростова-на-Дону, а также представители местной администрации.

В 13:34 огонь удалось локализовать, а в 14:06 — полностью потушить. Площадь возгорания перекрытий здания насосной составила 60 квадратных метров. Известно, что здание принадлежит учебно-тренировочному центру.

