НовостиПроисшествия21 мая 2026 5:39

В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров

В Ростовской области в минувшие сутки спасатели выезжали на ДТП и пожары
Елена РЕПИНА
Специалисты привлекались к тушению восьми техногенных пожаров.

Минувшие сутки, 20 мая, выдались довольно напряженными для спасателей. По данным регионального МЧС, вчера специалисты привлекались к тушению восьми техногенных пожаров. Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий четырех ДТП.

— К работе привлекали 104 человека, также были задействованы 26 спецмашин, — сказали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в ночь на 21 мая Донской край был атакован вражескими БПЛА. В результате в лесничестве произошел пожар, его оперативно потушили.

