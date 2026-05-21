Мариуполь не готов к приему «Метеоров» из Ростовской области

Ростовская область приобретет еще один «Метеор 120Р».

Первый замминистра транспорта Ростовской области сообщил о планах приобрести второе судно «Метеор 120Р» для пассажирских перевозок. Об этом он рассказал на заседании совета по инвестициям.

Ростовская область планирует приобрести еще одно пассажирское судно «Метеор 120Р». Изначально область хотела купить морской вариант, но из-за проблем в Мариуполе решила взять точно такое же судно, как и первое.

Как пояснил первый заместитель министра транспорта региона Александр Чекменев, в Мариуполе до сих пор не подготовлены причалы для приема судов из Ростова и не проведены дноуглубительные работы. Но несмотря на трудности, область не отказывается от планов запуска рейсов в Мариуполь.

