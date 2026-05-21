НовостиОбщество21 мая 2026 10:37

Житель Краснодара похитил 200 тонн пшена в Ростове на 3,4 млн рублей

В Ростове полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при поставке зерновой продукции
Екатерина ПОПОВА
В Ростове полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при поставке зерновой продукции.

В Ростове полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при поставке зерновой продукции.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Ростова обратилась коммерческая организация с заявлением о мошенничестве при поставке сельхозпродукции. В период с апреля по август 2024 года посредник под видом отправки зерна завладел 200 тоннами фасованного пшена. Ущерб составил более 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Выяснилось, что подозреваемым был посредником между российским продавцом и покупателем из ближневосточного государства. Ранее стороны уже работали через него по договору. Однако в этот раз мужчина получил оплату за товар, но не перевел деньги продавцу, а потратил их на покупку другой продукции в России. Подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний житель Краснодара.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему назначен домашний арест.

