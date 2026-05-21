НовостиОбщество21 мая 2026 12:17

В Ростовской области возникли споры с инвестором о сроках установки тысячи камер фотовидеофиксации

Екатерина ПОПОВА
На дорогах Ростовской области хотят установить тысячу камер.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У правительства Ростовской области возникли разногласия с инвестором по срокам установки камер фотофиксации нарушений. Об этом речь шла на заседании совета по инвестициям.

По договору, с 2026 по 2028 год инвестор должен установить новые комплексы и создать интеллектуальную систему для приема данных и вынесения решений о штрафах. Компания также обязуется обслуживать оборудование до 2039 года. Общая сумма вложений составляет 40 миллиардов рублей.

Однако региональные власти хотели бы ускорить установку камер и уложиться в два года. Инвестор, по словам чиновников, не готов запускать интеллектуальную систему в первую очередь и предлагает сначала повесить камеры на уже имеющиеся мощности.

