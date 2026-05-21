Губернатор Ростовской области выразил недовольство работой управляющих компаний

Юрий Слюсарь поручил усилить надзор за управляющими компаниями и организовать чаты с жителями.

Губернатор Ростовской области провел второе совещание с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и главами муниципалитетов. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своих соцсетях.

По данным министра ЖКХ, четверть обращений в соцсетях — это жалобы именно на управляющие компании.

На совещании также представили нового руководителя Госжилинспекции, под чьим контролем усилят надзор за УК. В числе первоочередных задач является ежемесячная проверка качества воды, регулярное обслуживание дымоходов с документальным подтверждением, обязательное рассмотрение каждой жалобы жителей.

До конца года управляющие компании должны организовать чаты с жителями в соцсетях и мессенджере для оперативной связи, а также предоставлять полную отчетность о проведенных работах.

