В Ростове запустивший салют мужчина попал в поле зрения полиции

Ростовчанин запустил салют в Ленинском районе города.

Ростовчане пожаловались в соцсетях на громкие звуки, которые были слышны в районе Мечникова. Публикация оказалась в поле зрения сотрудников полиции, после чего была начата проверка. Как рассказали в Донском главке, нарушителя общественного порядка нашли. Им оказался 44-летний местный житель.

Выяснилось, что, несмотря на действующие запреты, он запустил салют. Причем, как пояснил сам задержанный, сделал он это без повода, никакого личного или государственного праздника в тот день не было.

— Материалы проверки собраны и направлены в администрацию для составления протокола по статье «Об административных правонарушениях». По результатам рассмотрения будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

