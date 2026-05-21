На Дону сайты «ТНС энерго» вошли в «белый список»

Теперь интернет-ресурсы компании «ТНС энерго» включены в «белый список». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь интернет-ресурсы компании «ТНС энерго» включены в «белый список» Минцифры России. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Благодаря этому клиенты гарантирующего поставщика электроэнергии сохранят бесперебойный доступ к официальному сайту и мобильному приложению даже в периоды возможных ограничений на услуги связи.

Потребители смогут в стандартном онлайн-режиме передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные счета, направлять официальные обращения и оперативно узнавать информацию о действующих тарифах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Десятки улиц останутся без электричества: отключения света в Ростове на 20 мая