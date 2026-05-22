Ростовская область становится одним из центров по роботизации промышленности.

Ростовская область второй год подряд входит в пятерку лучших регионов по эффективности промышленной политики и становится одним из центров автоматизации и роботизации производства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своих социальных сетях.

- Сегодня роботизация — уже не мода на технологии, а важнейший фактор технологического лидерства и конкурентоспособности экономики, — написал депутат по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

Владимир Гутенев отметил, что ЮРГПУ (НПИ), где он является председателем Попечительского совета, формирует технологическую базу промышленности юга России. Вуз разрабатывает роботизированные комплексы для предприятий «Ростеха», «Роскосмоса» и «Росатома», а также поставляет системы для производства композитного крыла самолета МС-21.

На НЭВЗе роботизация уже стала частью проекта «Цифровой завод», объединяющего производство и цифровые технологии в единую систему.

По итогам заседания комиссии Госсовета сформирован комплекс предложений по развитию промышленной робототехники. Ключевая задача — синхронизировать федеральные и региональные меры поддержки, подготовку кадров и устойчивый спрос на отечественные решения.

