Производство одежды в Ростовской области сократилось на 72%.

Производство одежды в Ростовской области по итогам января-марта 2026 года сократилось на 72,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные содержатся в отчете о социально-экономическом развитии региона.

Индекс промышленного производства области в целом за первый квартал составил 93,3%. Обрабатывающие производства просели до 92,7%. Однако падение по одежде оказалось самым резким среди всех отраслей.

Среди причин в документе указаны завершение крупных заказов и оптимизация производственных процессов на профильных предприятиях. Также на ситуацию повлияли удорожание сырья и высокая ключевая ставка ЦБ.

При этом производство текстильных изделий выросло сразу в 1,8 раза. Увеличился также выпуск компьютеров и электроники — на 46,7%, прочих транспортных средств и оборудования — в 1,5 раза. А вот металлургия, нефтепереработка и машиностроение серьезно просели.

