Губернатор призвал ростовские управляющие компании реагировать на жалобы жителей

Губернатор призвал ростовские УК реагировать на жалобы жителей. Фото: Правительство РО.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал от управляющих компаний оперативно реагировать на жалобы жителей. Об этом он сообщил в своем ВК-канале после совещания с руководителями УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций.

- Четверть обращений — это жалобы на УК. В моих социальных сетях та же картина, — написал Юрий Слюсарь.

На встрече представили нового руководителя Госжилинспекции Юлию Брюховецкую. Под ее контролем надзор за УК будет усилен. Среди первоочередных задач — ежемесячная проверка качества воды в домах, обслуживание дымоходов, рассмотрение каждой жалобы и создание чатов с жителями до конца года.

Отдельно Брюховецкой поручено заняться случаями фальсификаций при голосованиях собственников и схемами, когда застройщики назначают УК для сокрытия недоделок. Главам муниципалитетов Слюсарь поручил активнее заниматься содержанием территорий и не перекладывать все на управляющие компании.

