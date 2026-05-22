РЖД выплатили 600 000 рублей двум подросткам за удар током

Суд обязал РЖД заплатить за электроожоги двоих подростков в Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое подростков пострадали от удара током на железнодорожных станциях в Ростовской области. Компенсацию морального вреда выплатили в полном объеме. Об этом рассказали в социальных сетях Южной транспортной прокуратуре.

Несовершеннолетние соприкоснулись с проводами контактной сети. Оба получили электротермические ожоги частей тела. Медики квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.

Проверку провели по обращениям законных представителей пострадавших.

- В силу Гражданского кодекса компенсация морального вреда предусмотрена независимо от вины, если вред причинен источником повышенной опасности, — пояснили в надзорном ведомстве.

Ростовский транспортный прокурор направил в суд два иска к ОАО «РЖД» и СПАО «Ингосстрах». Суд полностью удовлетворил требования. Общая сумма компенсации составила 600 тысяч рублей. Деньги уже выплачены, решение исполнено.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назвал кодовое слово «Пингвин»: 19-летняя девушка из Ростовской области поехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 6,6 млн рублей

19-летняя жительница Волгодонска пыталась защитить счет и потеряла 6,6 млн рублей (подробнее)