В Ростове выявили 349 фиктивно зарегистрированных мигрантов с начала 2026 года.

В Ростове с начала 2026 года выявлено 349 иностранных граждан, зарегистрированных фиктивно. Об этом рассказали в правительстве региона по итогам координационного совещания по правопорядку.

- В центре внимания — объекты строительства и торговли, сельскохозяйственные точки, пункты общественного питания, жилой сектор и логистические центры, - говорится в сообщении. - Всего силовые ведомства провели 183 мероприятия, включая три масштабных рейда.

Систематические нарушения миграционного законодательства зафиксированы в Азовском районе и Первомайском районе Ростова-на-Дону. В микрорайоне Темерник правоохранители провели 18 проверок. В СНТ «Садовод» выявлено 12 случаев фиктивной постановки на учет 202 иностранных граждан.

Кроме того, в двух квартирах собственники прописали 147 человек, которые там никогда не проживали. По каждому случаю возбуждены уголовные дела. Также в рамках борьбы с этническими анклавами в микрорайоне закрыты два рынка, по остальным готовятся исковые документы.

