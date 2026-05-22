Прокуратура добилась перерасчета платы за вывоз мусора в Волгодонском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Волгодонского района добилась перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей станицы Романовской и поселка Прогресс. Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Проверку провели после жалоб местных жителей. Выяснилось, что ответственная организация неоднократно нарушала периодичность вывоза мусора с мест накопления, установленную санитарными нормами.

- Прокуратурой внесено представление. По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности, наложен штраф, — сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Кроме того, абонентам произвели перерасчет платы за коммунальную услугу — людям вернули деньги за то время, когда мусор не вывозили как положено. Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назвал кодовое слово «Пингвин»: 19-летняя девушка из Ростовской области поехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 6,6 млн рублей

19-летняя жительница Волгодонска пыталась защитить счет и потеряла 6,6 млн рублей (подробнее)