Ростовская область в апреле 2026 года экспортировала 1,6 млн тонн зерна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Ростовская область резко нарастила зерновой экспорт. В апреле 2026 года за рубеж ушло 1,6 млн тонн зерна и продуктов его переработки — это в 2,2 раза больше, чем год назад. Такие данные приводит Управление Россельхознадзора в ответ на запрос Города N.

Рост идет третий месяц подряд. К марту прибавка составила 15,7%. Прямым ходом из портов региона отгрузили более 843 тыс. тонн, еще 776 тыс. тонн ушли через порт Кавказ. Покупатели — Турция, Марокко, Египет, Израиль, Китай и Тунис.

С начала сельхозсезона, с июля 2025 года, область экспортировала 12,6 млн тонн. Отставание от прошлого сезона сжалось до 2,6% — еще в январе оно достигало 21%.

- Апрель стал месяцем, когда отставание по отгрузкам завершилось, экспорт вышел на уровень предыдущего сезона или превысил его, — привел «Интерфакс» слова директора аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной.

По данным РЗС, со второй половины апреля российская пшеница торгуется без дисконта к европейской. Количество стран-покупателей выросло до 27 — год назад их был 21.

