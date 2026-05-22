Вьетнам вошел в число опорных стран Ростовской области для развития экспорта

Минэкономразвития Ростовской области провел онлайн-конференцию с торгпредом России во Вьетнаме.

В минэкономразвития Ростовской области прошла онлайн-конференция «Час с торгпредом России во Вьетнаме». В ней участвовали министр экономического развития региона, заместитель торгового представителя России во Вьетнаме, а также представители институтов поддержки бизнеса и предприниматели Дона. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Доля Вьетнама во внешнеторговом обороте Ростовской области за прошлый год составила 1,7%. Основу экспорта составляют продовольствие и сырье, а также химическая продукция. В импорте преобладают текстиль и текстильные изделия, продовольствие и химия.

Вьетнам включен в список опорных стран региона, что закреплено в плане развития межрегионального сотрудничества, утвержденном губернатором.

