Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области 22 мая

В Ростовской области до конца суток 22 мая ожидаются ливень, град и сильный ветер.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Ухудшение погоды ожидается в период с 15–17 часов и до конца суток 22 мая. Об этом сообщили в донском МЧС.

В регионе местами прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, град, а также усиление ветра до 20–23 метров в секунду.

Жителям области рекомендовали соблюдать осторожность.

