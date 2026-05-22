Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области 22 мая

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Ухудшение погоды ожидается в период с 15–17 часов и до конца суток 22 мая. Об этом сообщили в донском МЧС.
В регионе местами прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, град, а также усиление ветра до 20–23 метров в секунду.
Жителям области рекомендовали соблюдать осторожность.
