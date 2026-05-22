В Таганроге за торговлю в неположенных местах составили более 20 протоколов

Более 20 протоколов составили в Таганроге за торговлю в неустановленных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге прошел совместный рейд сотрудников Ростадминспекции, администрации города, службы судебных приставов и полиции. Проверка была направлена на выявление и пресечение торговли в неустановленных местах. Об этом сообщили в соцсетях Ростадминспекции.

В ходе рейда было составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях. В сообщении также сказано, что такие межведомственные мероприятия проходят на всей территории Ростовской области.

