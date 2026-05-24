По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 24 мая порадует любителей летней жары, но по области не обойдется без грозы и сильного ветра. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 24 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер восточной четверти разовьет скорость 6 - 11 м/с. В ночь на 25 мая также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с. Таким образом, погода в Ростове-на-Дону 24 мая будет сухой, в отличие от некоторых районов области.

В Ростовской области в воскресенье синоптики тоже прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на понедельник — снова облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 24 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +27 — +29 градусов. В ночь на 25 мая ожидается от +15 до +17 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +21 до +27 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +32. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, при прояснениях – до +9.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

