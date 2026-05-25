Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 25 мая

Отключения света в Ростове на 25 мая затронут немного адресов, но при этом сотни жителей останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Мечникова, 81/3;

- проспект 40-летия Победы, 63/15, 63/16, 37Л, 37К.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Большая Садовая, 73.

