Солнечный окунь из Северной Америки проник в реки Ростовской области

Ученые ЮНЦ РАН сообщили о массовом распространении опасного вида рыб в Дону и его притоках. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В реку Дон и другие водоемы Ростовской области проник солнечный окунь, хищная рыба родом из Северной Америки. Она представляет серьезную угрозу для местной экосистемы, поскольку питается икрой и молодью других видов. Об этом сообщает «Панорама».

Ученые Южного научного центра РАН зафиксировали стремительное расширение ареала этого вида. Впервые солнечный окунь был замечен в регионе в 2006 году. Через восемь лет он уже массово встречался в малых реках, водоемах Донецкого кряжа и Приазовской возвышенности.

Осенью 2023 года он появился в дельте Дона и его притоках, а в 2024-м проник в реки северо-восточного побережья Таганрогского залива.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сети, изъятые у браконьеров на Дону, отправят бойцам в зону СВО