Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 27 мая

Отключения затронут тысячи людей.

Отключения света в Ростове на 27 мая коснутся десятков улиц и тысяч жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Мечникова, 43;

- улица Подтелкова, 51 (улицы 1, 2, 3, 4, 5);

- улица Красноаксайская, 2-18;

- улица 43-я линия, 16-48 и 17-29;

- улица 41-я линия, 26-52 и 23-47;

- улица 39-я линия, 35-77 и 80-92;

- улица 2-я Пролетарская, 77-89 и 56-66;

- улица Богданова, 80-84;

- улица Подтелкова, 33-51;

- переулок Сухумский, 2, 18;

- улица Таврическая, 2-22 и 1-31;

- переулок Джамбульский, 13-19, 18-22, 22А;

- улица Пермская, 3-43 и 2-46;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Жданова, 2/7;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Радищева, 13-43 и 18-44;

- улица Просвещения, 12-15;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Вольный;

- переулок Фруктовый;

- переулок Грозненский;

- переулок Общественный;

- переулок Санаторный;

- переулок Ставропольский, 1-7;

- улица Подъезная, 36-70;

- улица Цезаря Куникова, 29-73.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Подтелкова, 1-17;

- улица Подтелкова, 1/76, 2-18;

- улица Нансена, 78-96;

- улица Крайсовпрофовская;

- переулок Винницкий;

- переулок Сибирский;

- переулок Ушакова.

