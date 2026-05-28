Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 мая

Света не будет в течение всего рабочего дня.

Отключения света в Ростове на 28 мая коснутся десятков улиц и тысяч жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Немировича-Данченко, 61-75 и 64-74;

- улица Калитвинская, 11-17;

- улица Подъездная, 1-35 и 2-28;

- улица Шеболдаева, 28-32;

- переулок Педагогический, 30-48 и 33-47;

- переулок Каляевский, 36-54 и 29-47;

- переулок Боевой, 46-64 и 37-55;

- переулок Орджоникидзе, 51-69 и 43-54;

- переулок Ашхабадский, 37-55 и 22-40;

- улица 339 Стрелковой Дивизии, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 25, 23/3, 23А, 16;

- улица 11-я линия, 41-191 и 34-84;

- улица 13-я линия, 31-89 и 34-86;

- улица 15-я линия, 53-87 и 62-94;

- улица Листопадова, 45-97 и 30-66;

- улица 1-я Пролетарская, 37-67 и 34-64;

- улица Мечникова, 43;

- улица Подтелкова, 51;

- улица Подтелкова, 39-51;

- переулок Сухумский, 2-18.

