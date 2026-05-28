Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 мая

Отключения света в Ростове на 28 мая коснутся десятков улиц и тысяч жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Немировича-Данченко, 61-75 и 64-74;
- улица Калитвинская, 11-17;
- улица Подъездная, 1-35 и 2-28;
- улица Шеболдаева, 28-32;
- переулок Педагогический, 30-48 и 33-47;
- переулок Каляевский, 36-54 и 29-47;
- переулок Боевой, 46-64 и 37-55;
- переулок Орджоникидзе, 51-69 и 43-54;
- переулок Ашхабадский, 37-55 и 22-40;
- улица 339 Стрелковой Дивизии, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 25, 23/3, 23А, 16;
- улица 11-я линия, 41-191 и 34-84;
- улица 13-я линия, 31-89 и 34-86;
- улица 15-я линия, 53-87 и 62-94;
- улица Листопадова, 45-97 и 30-66;
- улица 1-я Пролетарская, 37-67 и 34-64;
- улица Мечникова, 43;
- улица Подтелкова, 51;
- улица Подтелкова, 39-51;
- переулок Сухумский, 2-18.
