В Ростовской области на выходных прогнозируют летнюю жару

Особенно жарко будет по югу Ростовской области.

В Ростовскую область на выходные придет летнее тепло. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, воздух прогреется до высоких отметок.

Согласно прогнозу, в субботу, 23 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Днем температура поднимется до 24-29, а по югу области местами достигнет 33 градусов. Вечером в отдельных районах возможны кратковременные грозовые дожди с усилением ветра до 15-18 м/с.

В воскресенье, 24 мая, характер погоды существенно не изменится. Ночью прогнозируется 14-19 градусов (местами до 9), а в дневные часы воздух прогреется до 21-26. В южных территориях столбики термометров вновь могут подняться до 32-градусной отметки. Во второй половине дня и вечером местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при которых порывы ветра усилятся до 18 м/с.

В Ростове-на-Дону оба выходных дня обойдутся без существенных осадков. В субботу днем — 28-30. В воскресенье ночью температура составит ночью 15-17, а днем от 27 до 29 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Синоптики также предупреждают о сохранении чрезвычайной пожароопасности в северо-западных районах области.

