В Ростовской области за сутки ликвидировали 11 техногенных возгораний

К счастью, обошлось без погибших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Главного управления МЧС по Ростовской области подвели итоги работы за минувшие сутки, 22 мая. Согласно сводке ведомства, огнеборцам удалось справиться с 11 техногенными пожарами.

В ходе тушения был спасен один человек. Кроме того, подразделения привлекались к ликвидации последствий девяти дорожно-транспортных происшествий.

Для выполнения оперативных задач от МЧС привлекались 92 человека личного состава и 23 единицы техники.Подпишись на нас в МАХ и Telegram

Читайте также

Квалификационная коллегия судей Ростовской области приостановила отставку шестерых судей

Шестерым бывшим судьям в Ростовской области приостановили отставку (подробности)