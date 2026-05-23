В Ростове задержали лжеполицейских, выманивших у мужчины почти 700 тысяч рублей

В Ростове сотрудники уголовного розыска четверых мужчин, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы у 24-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, к ним за помощью обратился молодой человек. Он рассказал, что неизвестные остановили его и, представившись полицейскими, начали угрожать разглашением компрометирующей информации. За молчание они потребовали 500 тысяч рублей. Опасаясь за свою репутацию, ростовчанин передал вымогателям 495 тысяч.

Спустя время они снова вышли на связь. На этот раз, угрожая подбросить наркотики, они вынудили его отдать еще около 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали четверых подозреваемых. Ими оказались трое жителей донской столицы, а также житель Батайска.

Следствием возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). На время расследования все задержанные заключены под стражу.

