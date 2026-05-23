В Ростове осудили жителя ДНР, который хотел воевать против России

В Ростове вынесен приговор жителю Донецкой Народной Республики, планировавшему присоединиться к боевым действиям против Вооруженных сил РФ на стороне Украине в рядах террористической организации. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.

В ходе разбирательства было доказано, что 10 июля 2025 года фигурант, находясь в Макеевке, принял решение нелегально перебраться на украинскую территорию, чтобы влиться в ряды запрещенного террористического формирования националистического толка. В тот же день он заполнил и отправил через интернет необходимую для вербовки анкету.

Спустя несколько дней, 16 июля, он прибыл на автовокзал Краснодара. Оттуда он намеревался транзитом через Грузию попасть на Украину для участия в вооруженном противостоянии на стороне противника. Довести замысел до конца ему не удалось, так как его задержали.

Суд признал мужчину виновным по статьям о приготовлении к государственной измене и участию в деятельности террористической организации. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

