23 мая 2026 14:01

Синоптик Ильин рассказал, сколько продлится жара в Ростовской области

В Ростовской области жара сменится прохладой
Дмитрий КУТЕПОВ
Дети от жары спасаются в фонтанах.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Текущие выходные станут завершающим аккордом изнуряющего майского зноя в Ростовской области. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что 23 и 24 мая воздух еще прогреется до плюс 27–30 градусов, но уже с воскресенья северо-западные районы ощутят дыхание холодного фронта.

Перелом наступит в понедельник, когда свежесть накроет весь регион. Столбики термометров опустятся до +23… 26 градусов, задержавшись у отметки в +29 лишь на юго-востоке. По-настоящему прохладная погода установится к среде недели: днем температура не поднимется выше +18… 23 градусов, при этом на севере области будет еще свежее.

Однако прощание с теплом будет недолгим. С наступлением календарного лета, по прогнозу Александра Ильина, в Ростовскую область вернется жара. Уже в первых числах июня синоптики обещают потепление до +25… 30 градусов.

