В Ростов прибыли 90 новых автобусов

Обновление автопарка стало самым крупным за почти 10 лет. Фото: MAX-канал Юрия Слюсаря.

В Ростов поступили 90 новых автобусов, сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь. Это самое крупное обновление автопарка почти за десять лет. Среди прибывшей техники — 20 сочлененных машин («гармошек»), которые город не закупал 30 лет.

Машины выйдут на линии уже на следующей неделе. Автобусы повышенной вместимости направят на самые загруженные маршруты. Кроме того, для «расшивки» узких мест в маршрутной сети уже принято решение об изменении схемы движения на Площади 2-й пятилетки.

Новый транспорт оснащен кондиционерами, электронными табло, автоинформаторами и видеонаблюдением в салоне.

