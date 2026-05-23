В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

В Ростовской области 23 мая объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. По информации донского главка МЧС, ссылающегося на данные синоптиков, до конца суток регион накроют мощные ливни с грозами и градом.
Согласно прогнозу, местами ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться резким усилением ветра. Его порывы могут достигать 20–25 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности и быть предельно внимательными в сложных погодных условиях.
