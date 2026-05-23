В Таганроге рассказали историю особняка, в котором была открыта первая библиотека

С 1923 года дом стал жилым. Фото: Таганрогский музей-заповедник.

В Таганроге рассказали историю особняка на улице Греческой, 55, в котором ровно 150 лет назад заработала первая городская общественная библиотека. Подробности привели в Таганрогском музее-заповеднике.

Здание, построенное в 1810-х годах в стиле русского классицизма, изначально принадлежало купеческой семье Цысаренко. В 1826 году усадьбу выкупил Строительный комитет — сюда въехали канцелярия и казенная квартира градоначальника. Именно в этих стенах в мае 1855 года, в разгар Крымской войны, граф Егор Толстой провел экстренное совещание, на котором было принято решение дать отпор приближающейся англо-французской эскадре.

С 1873 года дом заняла Городская Управа. Спустя год в нижнем этаже открыли частную библиотеку Ващиненко, а 23 мая 1876 года здесь официально начала работу городская общественная библиотека. Разрешение подписал градоначальник вице-адмирал И. В. Фуругельм. Как писали «Ведомости Таганрогского Градоначальства», вместе с читальным кабинетом открылся склад книг и учебных пособий.

В числе первых посетителей были Антон Чехов, Павел Филевский и другие известные горожане. Гимназический товарищ Чехова Андрей Дросси вспоминал, как по воскресеньям они часами засиживались в зале за журналами, порой вызывая недовольство публики громким смехом.

Библиотека пробыла тут немногим больше года. Дальнейшая судьба здания сложилась бурно: здесь размещались женская гимназия, хирургический лазарет, штаб военно-морского комиссара и охрана генерала Деникина. С 1923 года дом стал жилым. Сегодня это обычный многоквартирный дом, стены которого помнят ключевые вехи истории города.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

Читайте также

Кофе с селедкой и варенье из арбуза: Фольклорно-этнографическая экспедиция России изучила кухню Ростовской области

Уникальные рецепты донской кухни записали в реестр этнокультурного достояния России (подробности)