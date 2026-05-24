В Ростове 40-летний водитель погиб в опрокинувшейся иномарке.

В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП. 40-летний водитель Kia Rio погиб при опрокидывании автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария случилась 22 мая около 23:20 в районе дома 17 по улице Пескова. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, после чего машина опрокинулась.

Водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, а следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области провели следственные мероприятия.

- Соблюдение правил дорожного движения — залог вашей безопасности и безопасности окружающих. Будьте внимательны на дороге, — напомнили в ГАИ.

На данный момент все обстоятельства аварии устанавливаются.

